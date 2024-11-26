ВСУ уничтожили российскую переправу через Сейм и контратакуют дальше: ISW о ситуации на Курщине

Американские аналитики утверждают, что в течение 25 ноября не было зафиксировано продвижение армии РФ в пределах Курской области. Украинские силы контратаковали около нескольких населённых пунктов в регионе.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

В ISW отмечают, что так называемые российские милблогеры утверждали, что войска РФ, действующие юго-восточнее Коренево, продолжают продвигаться возле Толстого Луга, в Новоивановке, к югу от Зеленого Пути и в направлении Нижнего Клина, возле Черкасского Поречья и Плехово. Однако аналитики Института пока не наблюдают конкретных доказательств прогресса России ни в одном из этих районов.

Кроме того, российские "милблогеры" утверждали, что украинские военные якобы безуспешно контратаковали с Леонидово в направлении Новоивановки, вблизи Новой Сорочины, а также западнее Погребков.

В отчете также упоминается украинский удар по временно отремонтированной российской переправе через реку Сейм возле Карижа в Глушковском районе, к западу от главного выступления Курской области. Украинские источники сообщили, что для этой атаки ВСУ использовали предоставленную США бомбу малого диаметра GDU-39, также попавшую в российскую военную машину, когда она пересекала мост.

Напомним, замруководителя ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий назвали главную цель путинской армии до конца зимы. Оккупанты преследуют стратегическую цель — полный контроль территории Украины.

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