ВСУ уничтожили ряд складов и баз оккупантов в четырех областях Украины

Украинские защитники в течение 2 сентября уничтожили шесть складов боеприпасов российских оккупантов, три их базы и один штаб.
Свою работу ВСУ проделали в Запорожской, Луганской, Херсонской и Харьковской областях.
Об этом сообщили в ВСУ.
"В течение суток было демилитаризовано 6 складов БК, 3 базы и 1 штаб/КП русни", – говорится в заявлении.
Так, демилитаризация врага произошла в следующих локациях:
- Мелитополь, Запорожская область. Уничтожены вражеские склад боеприпасов и база;
- Кременная, Луганская область. Уточняется;
- Высокополье (район), Херсонская область. Уничтожен склад боеприпасов;
- Балаклея, Харьковская область. Уничтожен КП/штаб;
- Изюмский район, Харьковская область. Уничтожена база;
- Олешки (район), Херсонская область. Уничтожен склад боеприпасов;
- Новая Каховка (район), Херсонская область. Уничтожены склад боеприпасов и база;
- Казачье, Херсонская область. Уничтожен склад боеприпасов;
- Токмак, Запорожская область. Уничтожен склад боеприпасов.
Напомним, военный эксперт Сергей Згурец предположил, что украинская наступательная операция на юге может длиться от нескольких недель до месяцев.
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