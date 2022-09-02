ВСУ уничтожили ряд складов и баз оккупантов в четырех областях Украины

Украинские защитники в течение 2 сентября уничтожили шесть складов боеприпасов российских оккупантов, три их базы и один штаб.

Свою работу ВСУ проделали в Запорожской, Луганской, Херсонской и Харьковской областях.

Об этом сообщили в ВСУ.

"В течение суток было демилитаризовано 6 складов БК, 3 базы и 1 штаб/КП русни", – говорится в заявлении.

Так, демилитаризация врага произошла в следующих локациях:

Мелитополь, Запорожская область. Уничтожены вражеские склад боеприпасов и база;

Кременная, Луганская область. Уточняется;

Высокополье (район), Херсонская область. Уничтожен склад боеприпасов;

Балаклея, Харьковская область. Уничтожен КП/штаб;

Изюмский район, Харьковская область. Уничтожена база;

Олешки (район), Херсонская область. Уничтожен склад боеприпасов;

Новая Каховка (район), Херсонская область. Уничтожены склад боеприпасов и база;

Казачье, Херсонская область. Уничтожен склад боеприпасов;

Токмак, Запорожская область. Уничтожен склад боеприпасов.

Напомним, военный эксперт Сергей Згурец предположил, что украинская наступательная операция на юге может длиться от нескольких недель до месяцев.

Ситуация на юге, планы Кремля и проделки Лукашенко: есть ли риски для Украины - Александр Мусиенко

Читайте также: