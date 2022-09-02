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ВСУ уничтожили ряд складов и баз оккупантов в четырех областях Украины

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ВСУ уничтожили ряд складов и баз оккупантов в четырех областях Украины

Фото: Associated Press

Украинские защитники в течение 2 сентября уничтожили шесть складов боеприпасов российских оккупантов, три их базы и один штаб.

Свою работу ВСУ проделали в Запорожской, Луганской, Херсонской и Харьковской областях.

Об этом сообщили в ВСУ.

"В течение суток было демилитаризовано 6 складов БК, 3 базы и 1 штаб/КП русни", – говорится в заявлении.

Так, демилитаризация врага произошла в следующих локациях:

  • Мелитополь, Запорожская область. Уничтожены вражеские склад боеприпасов и база;
  • Кременная, Луганская область. Уточняется;
  • Высокополье (район), Херсонская область. Уничтожен склад боеприпасов;
  • Балаклея, Харьковская область. Уничтожен КП/штаб;
  • Изюмский район, Харьковская область. Уничтожена база;
  • Олешки (район), Херсонская область. Уничтожен склад боеприпасов;
  • Новая Каховка (район), Херсонская область. Уничтожены склад боеприпасов и база;
  • Казачье, Херсонская область. Уничтожен склад боеприпасов;
  • Токмак, Запорожская область. Уничтожен склад боеприпасов.

Напомним, военный эксперт Сергей Згурец предположил, что украинская наступательная операция на юге может длиться от нескольких недель до месяцев.

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