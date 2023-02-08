ВСУ уничтожили семь плавсредств, которые оккупанты готовили ДРГ — Гуменюк

Пользуясь тем, что из-за шторма Россия уменьшила количество своих кораблей в море, Вооруженные силы Украины отрабатывают боевые задачи. Так, было уничтожено семь плавсредств, которые враг подготовил диверсионно-разведывательной группе.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Наша контрбатарейная борьба достаточно мощная. Нам удалось уничтожить те малые плавсредства, которые враг подготовил ДРГ. Их было семь штук. Нам удалось повредить установки типа "Град". Ими из Олешек обстреливался Херсон", — рассказала Гуменюк.

Гуменюк подчеркнула, что россияне продолжают обстреливать деоккупированные правобережные населенные пункты.

Напомним, военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин заявил, что возможности армии РФ "не прогрессируют, а деградируют". У оккупантов все хуже и хуже с техникой, с подготовкой людей.

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