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ВСУ уничтожили склады боеприпасов оккупантов вблизи Первомайского в Крыму

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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ВСУ уничтожили склады боеприпасов оккупантов вблизи Первомайского в Крыму

Украинские военные / Фото: Getty Images

Операцию успешно провели днем 4 января.

Украинские военные продолжают боевую работу по временно захваченному россиянами Крыму. Накануне 4 января там были поражены склады с боеприпасами.

Об этом сообщили в телеграмм-канал "СтратКом ВСУ".

“Днем 4 января подтверждено поражение Вооруженными силами Украины складов боеприпасов вблизи села Первомайское во временно оккупированном Крыму. Слава Вооруженным силам Украины”, — подчеркнул "СтратКом".

Напомним, что ВСУ обнаружили слабые стороны ПВО российских оккупантов в Крыму.

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Дата публикации
Просмотры
579
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