ВСУ уничтожили суперсовременный российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" в Харьковской области

Украинские десантники 26 апреля в Харьковской области сбили суперсовременный российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Стоимость такой машины составляет около 16 млн. дол.

Вертолет Ка-52 "Аллигатор" считается командирской машиной.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

"Еще один российский вертолет Ка-52 уничтожили воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Харьковской области", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что Ка-52 "Аллигатор" имеет на вооружении пушку с лазерной наводкой, противотанковый ракетный комплекс. Вертолет также способен нести авиабомбы и другое оружие.

Напомним, 21 апреля украинская ПВО в Запорожье также уничтожила один российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Позже в Генштабе опубликовали видео уничтожение российской машины.

Игорь Терехов рассказал о текущей ситуации в Харькове

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