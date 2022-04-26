ВСУ уничтожили суперсовременный российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" в Харьковской области

Украинские десантники 26 апреля в Харьковской области сбили суперсовременный российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Стоимость такой машины составляет около 16 млн. дол.
Вертолет Ка-52 "Аллигатор" считается командирской машиной.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
"Еще один российский вертолет Ка-52 уничтожили воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Харьковской области", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что Ка-52 "Аллигатор" имеет на вооружении пушку с лазерной наводкой, противотанковый ракетный комплекс. Вертолет также способен нести авиабомбы и другое оружие.
Напомним, 21 апреля украинская ПВО в Запорожье также уничтожила один российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Позже в Генштабе опубликовали видео уничтожение российской машины.
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