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ВСУ уничтожили суперсовременный российский вертолет Ка-52 в районе Изюма

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ВСУ уничтожили суперсовременный российский вертолет Ка-52 в районе Изюма

Фото: Национальная гвардия Украины

Украинские военные 11 мая в районе Изюма Харьковской области уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Уничтожить технику российских оккупантов удалось из польского ПЗРК "Перун".

Об этом сообщил офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко.

"Только что зенитчиками 95-й ОДШБр в райне Изюма из польского ПЗРК "Перун" уничтожен вражеский вертолет Ка-52. Верьте в ВСУ", – говорится в сообщении военного.

Напомним, контрнаступление ВСУ к северу от Харькова продолжает успешно оттеснять оккупантов к российско-украинской границе.

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