ВСУ уничтожили треть российских войск, которых Путин бросил воевать на территории Украины

ВСУ уничтожили треть российских войск, которых Путин бросил воевать на территории Украины

Украинские военные уничтожили более 30-ти батальонно-тактических групп врага.

Украинские военные уничтожили треть российских войск, которые противник применил на территории нашей страны.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По информации украинского командования, с 24 февраля на территории Украины враг применил более 90 батальонно-тактических групп.

"Более 30 (батальонно-тактических групп — ред.) — уничтожены или выведены из строя. То есть мы перемололи треть войска противника", — заявил Арестович.

По словам советника главы ОП, сейчас Путин пытается "соскоблить резервы миротворцев" на Кавказе, в Крыму, на территории так называемой "ЛНР" и в России. Вероятно, россиянам удастся собрать до 20 тыс. военных, чтобы попытаться "переломить ситуацию".

Напомним, ранее Арестович предположил, что в течение 2-3 недель армия РФ предпримет еще одну попытку наступления с привлечением добровольцев из стран Ближнего Востока.

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