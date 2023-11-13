ВСУ уничтожили третью супер-редкостную систему РЭБ россиян "Свет-КУ": видео

Силы обороны юга Украины сообщили о третьем подтвержденном случае потери россиянами достаточно редкостной системы РЭБ "Свет-КУ".

Защитники показали соответствующее видео.

На кадрах видно, что россияне не слишком пытались замаскировать свое супер-редкостное оружие. Вместо этого украинские военные успешно ударили по технике оккупантов.

ВСУ уничтожили супер-редкостную систему РЭБ россиян "Свет-КУ": видео

Отмечается, что украинские военные с февраля 2022 года охотились на поле боя не одну редкостную российскую систему. Впервые наши воины взяли такой трофей еще в марте 2022 года. Позже в августе Силы обороны уничтожили уже вторую мобильную российскую систему радиоэлектронной борьбы. Теперь вслед за ними пошла и третья такая система.

Напомним, в Минобороны Украины назвали потери врага за неделю. В общей сложности ВСУ уничтожили 6660 оккупантов, а также подбили 744 единицы вооружения и военной техники.

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