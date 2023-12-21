ВСУ уничтожили три "Урагана", которыми враг обстрелял Херсон — Гуменюк

Украинские защитники уничтожили три РСЗО "Ураган", которыми российские оккупанты 19 декабря обстреляли город Херсон.

Об этом сообщила спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, пишет УНИАН.

"Мы пытаемся максимально уничтожать враждебный технический потенциал: технику, вооружение, боеприпасы, склады, пункты хранения, все то, что они направляют по правому берегу. В частности, три установки "Ураган", которые 19 декабря били по Херсону, были уничтожены", — отметила она.

Напомним, 19 декабря по городу Херсон враг выпустил 36 снарядов. Из-за российской агрессии 16 человек получили ранения, из них — четыре ребенка.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объект критической инфраструктуры и заведение профессионально-технического образования в Херсонском районе; дошкольное учебное заведение, медицинское учреждение, почтовое отделение и лодочную станцию в Херсоне. По одному из адресов пострадала семья. 28- летняя женщина и трое ее дочерей 2, 4 и 9 лет", — написал глава ОВА Александр Прокудин.

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