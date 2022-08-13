ВСУ уничтожили три вражеских склада боеприпасов и три базы оккупантов в Херсонской области

По словам представителя Одесской военной администрации, детали операции уточняются.
Вооруженные силы Украины в субботу, 13 августа, уничтожили три вражеских склада боеприпасов и три базы оккупантов в Херсонской области.
Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.
"Демилитаризация орды, 13.08.22 года:
- Базы – 3: Каховский район, Новая Каховка, Генический район. Херсонщина;
- Склады БК – 3: Новая Каховка, Генический район, Бериславский район. Херсон.
Остальная информация уточняется", – отметил он.
Напомним, 13 августа глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что командиры бросили российских военных на правом берегу реки Днепр в Херсонской области , а сами убегают на левый берег.
Читайте также:
- "Партизаны будут рады": стало известно, куда бегут оккупанты с правого берега Днепра в Херсонской области
- Зеленский сообщил о хороших новостях на юге
- "Хлопок" и "дырочки": ВСУ попали в четвертый оккупированный мост на Херсонщине
- "Это и начало деоккупации Херсонщины": Хлань сообщил о проблемах оккупантов в области