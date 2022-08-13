ВСУ уничтожили три вражеских склада боеприпасов и три базы оккупантов в Херсонской области

Вооруженные силы Украины в субботу, 13 августа, уничтожили три вражеских склада боеприпасов и три базы оккупантов в Херсонской области.

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

"Демилитаризация орды, 13.08.22 года:

Базы – 3: Каховский район, Новая Каховка, Генический район. Херсонщина;

Склады БК – 3: Новая Каховка, Генический район, Бериславский район. Херсон.

Остальная информация уточняется", – отметил он.

Напомним, 13 августа глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что командиры бросили российских военных на правом берегу реки Днепр в Херсонской области , а сами убегают на левый берег.

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