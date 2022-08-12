ВСУ уничтожили три вражеских склада боеприпасов в Донецкой и Херсонской областях, а также базу оккупантов в Запорожской

Братчук уточнил, что склады БК были расположены в Макеевке, Горловке и в Бериславском районе Херсонской области.
Вооруженные силы Украины в пятницу, 12 августа, уничтожили три вражеских склада боеприпасов – два в Донецкой и один в Херсонской областях, а также базу оккупантов в Запорожской.
Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.
"Демилитаризация орды, 12.08.22:
- Макеевка, склад бк.
- Горловка, склад бк.
- Бериславский р-н, Херсонская область, склад бк.
- Васильевский р-н, Запорожье, база", – уточнил Братчук.
Напомним, военнослужащие спецподразделения Госпогранслужбы благодаря беспилотнику уничтожили танк оккупантов. Сделали это они настолько феерично, что у боевой машины сорвало башню.
Читайте также: