ВСУ уничтожили три вражеских склада боеприпасов в Донецкой и Херсонской областях, а также базу оккупантов в Запорожской

Братчук уточнил, что склады БК были расположены в Макеевке, Горловке и в Бериславском районе Херсонской области.

Вооруженные силы Украины в пятницу, 12 августа, уничтожили три вражеских склада боеприпасов – два в Донецкой и один в Херсонской областях, а также базу оккупантов в Запорожской.

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

"Демилитаризация орды, 12.08.22:

Макеевка, склад бк.

Горловка, склад бк.

Бериславский р-н, Херсонская область, склад бк.

Васильевский р-н, Запорожье, база", – уточнил Братчук.

Напомним, военнослужащие спецподразделения Госпогранслужбы благодаря беспилотнику уничтожили танк оккупантов. Сделали это они настолько феерично, что у боевой машины сорвало башню.

Оперативная карта боев на 12 августа: танковые атаки россиян провалились

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