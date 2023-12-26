ВСУ уничтожили уничтожили десантный корабль "Новочеркасск": на борту было "ценное" вооружение

"Новочеркасск" впервые атакован в порту Бердянска в марте 2022 года, однако тогда он получил незначительные повреждения.

На борту уничтоженного в Феодосии десантного корабля Черноморского флота РФ "Новочеркасск" находились беспилотники "Шахед".

Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций.

"Накануне полномасштабного вторжения россия дополнительно перебросила в Черное море шесть ВДК из Северного и Балтийского флотов, увеличив группировку кораблей этого класса до 13 единиц. Враг планировал использовать ВДК в десантных операциях по захвату побережья Одесской и Николаевской областей, однако обороны Украины", — говорится в сообщении.

Специалисты центра отмечают, что на сегодняшний день враждебные ВДК используются для логистических целей: опрокидывание личного состава, военной техники и боеприпасов между портами России и временно оккупированными территориями Украины.

"ВДК "Новочеркасск" впервые атакован в порту Бердянска в марте 2022 года, а окончательно уничтожен Силами обороны Украины 26 декабря 2023 года. На борту корабля были БПЛА Shahed, которые используют для атак на украинские города", — отметили в Центре.

Также там напомнили, что Силы обороны Украины уничтожили или повредили такие ВДК, как "Саратов", "Цезарь Куников" (Черноморский флот), "Оленегорский горняк" (Северный флот), "Минск" (Балтийский флот).

Напомним, в России отреагировали на атаку по десантному кораблю "Новочеркасск".

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