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ВСУ уничтожили уже более 67 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери врага

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ВСУ уничтожили уже более 67 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери врага

Фото: Associated Press

Украинцы уже 242 сутки защищают свою страну от нашествия российских захватчиков.

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины уничтожили 67 470 тысяч российских захватчиков. Данные уточняются.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 23 октября ориентировочно составили:

  • личного состава около 67470 (+400) человек ликвидировано
  • танков ‒ 2584 (+5)
  • боевых бронированных машин ‒ 5284 (+18)
  • артиллерийских систем – 1667 (+14)
  • РСЗО/MLRS – 374 (+1)
  • средства ПВО ‒ 189
  • самолетов – 270 (+0)
  • вертолетов – 245 (+2)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1361 (+20)
  • крылатые ракеты ‒ 350 (+21)
  • корабли /катера ‒ 16

Война в Украине

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун рассказал, что россияне сейчас проводят ротацию, перебрасывая на Херсонское направление новомобилизованных, а основную, боеспособную группировку пытаются вывезти с техникой, скорее всего, на Запорожское направление.

По данным Генштаба, между российскими и белорусскими солдатами, задействованными в совместной группировке войск, возникают нередкие случаи конфликтов. Происходит это на фоне национальной принадлежности и дерзкого отношения россиян к белорусам.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что Украина не демонтирует пути сообщения с Россией и Беларусью, поскольку они уже заминированы.

Бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев отметил, что в Бахмуте Донецкой области бойцы 93-й бригады ВСУ отбивают атаки наемников ППК "Вагнер", коккупанты понесут большие потери.

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