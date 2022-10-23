ВСУ уничтожили уже более 67 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери врага

Украинцы уже 242 сутки защищают свою страну от нашествия российских захватчиков.

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины уничтожили 67 470 тысяч российских захватчиков. Данные уточняются.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 23 октября ориентировочно составили:

личного состава около 67470 (+400) человек ликвидировано

танков ‒ 2584 (+5)

боевых бронированных машин ‒ 5284 (+18)

артиллерийских систем – 1667 (+14)

РСЗО/MLRS – 374 (+1)

средства ПВО ‒ 189

самолетов – 270 (+0)

вертолетов – 245 (+2)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1361 (+20)

крылатые ракеты ‒ 350 (+21)

корабли /катера ‒ 16

Война в Украине

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун рассказал, что россияне сейчас проводят ротацию, перебрасывая на Херсонское направление новомобилизованных, а основную, боеспособную группировку пытаются вывезти с техникой, скорее всего, на Запорожское направление.

По данным Генштаба, между российскими и белорусскими солдатами, задействованными в совместной группировке войск, возникают нередкие случаи конфликтов. Происходит это на фоне национальной принадлежности и дерзкого отношения россиян к белорусам.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что Украина не демонтирует пути сообщения с Россией и Беларусью, поскольку они уже заминированы.

Бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев отметил, что в Бахмуте Донецкой области бойцы 93-й бригады ВСУ отбивают атаки наемников ППК "Вагнер", коккупанты понесут большие потери.

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