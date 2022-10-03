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ВСУ уничтожили в Донецкой области до 20 единиц военной техники — Генштаб

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ВСУ уничтожили в Донецкой области до 20 единиц военной техники — Генштаб

Генштаб ВСУ

Украинские военные успешно уничтожают российских оккупантов в Донецкой области.

ВСУ уничтожили в Донецкой области в районе населенного пункта Кирилловка уничтожили до 20 единиц военной техники, значительные повреждения получили до 8 боевых вертолетов врага.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Нью-Йорк, Зайцево, Невельское и Победа.

“Авиация Сил обороны нанесла 19 ударов. Подтверждено поражение двух опорных пунктов, четырнадцати мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25 противника”, – рассказали в Генштабе ВСУ.

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре пункта управления, семнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада с боеприпасами и материально-техническими средствами, два объекта противовоздушной обороны, а также десять других важных объектов противника.

Напомним, что страны Европейского Союза предварительно договорились о тренировочной миссии для украинских военных.

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