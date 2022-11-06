ВСУ уничтожили в Херсонской области очередной вражеский склад с боеприпасами — ОК "Юг"

Обстановка на юге Украины остается напряженной, но контролируемой.

В Херсонской области во временно оккупированном Скадовском районе ВСУ уничтожили склад оккупантов с боеприпасами.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 90 огневых задач по позициям, логистическим объектам, местам дислокации и технике противника. В Скадовском районе Херсонщины уничтожен склад с боеприпасами. Другие потери и повреждения разведываются", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что корабельная группировка оккупационного флота в Черном море в настоящее время состоит из трех кораблей, среди которых нет ни одного ракетоносителя.

"Угрозы и риски войны остаются актуальными, несмотря на попытки врага создавать другие информационные впечатления", — отмечается в сообщении.

Ситуация в Херсонской области

По состоянию на конец октября украинские военные освободили более 90 населенных пунктов в Херсонской области.

Министр обороны Украины Алексей Резников также пояснил, что ВСУ немного замедлили наступление в Херсонской области из-за погодных условий.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань считает, что ВСУ смогут деоккупировать Херсон уже в ноябре.

Наталья Гуменюк заявила, что российские захватчики могут готовить ловушку для ВСУ в Херсонской области, создавая иллюзию "ухода".

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