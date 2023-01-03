ВСУ уничтожили в Херсонской области пол тысячи оккупантов — Генштаб

Армия Российской Федерации продолжает нести большие потери в войне в Украине. ВСУ произвели огневое поражение двух пунктов базирования оккупанов на юге Украины.

Речь идет в утренней сводке Генштаба ВСУ 3 января.

ВСУ 31 декабря поразили сосредоточение живой силы и военной техники армии РФ в районе населённого пункта Чулаковка Херсонской области. Потери составили около 500 военнослужащих ранеными и погибшими.

Также 1 января подразделения Сил обороны Украины произвели огневое поражение личного состава российских оккупантов в районе населенного пункта Федоровка Херсонской области. Количество потерь врага в настоящее время уточняется.

Напомним, начались 314 сутки российского широкомасштабного вторжения. Россияне пытаются взять под полный контроль Донбасс, ВСУ отразили ряд атак врага. В частности, в районах населенных пунктов Макеевка и Белогоровка Луганской области; Раздолевка, Соледарь, Бахмут, Клещиевка, Авдеевка, Марьинка Донецкой области.

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