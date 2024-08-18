ВСУ уничтожили в Курской области еще один мост (видео, фото)

Силы обороны Украины разрушили еще один мост в Курской области. Вероятно, речь идет о переправе через реку Сейм возле села Зване.

Об этом сообщили командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, а также российские Телеграмм-каналы.

"Курское направление. Минус еще один мост! Авиация Воздушных Сил точными ударами с воздуха продолжает лишать врага логистических способностей, что оказывает существенное влияние на ход боевых действий", — говорится в сообщении генерал-лейтенанта.

Олещук не сообщает, где именно была уничтожена переправа. В свою очередь, Telegram-канал Astra информирует, что разрушен мост через реку Сейм возле села Зване. Впрочем, россияне в этот раз не уточнили, что именно послужило причиной разрушения.

На опубликованном фото видна большая дыра в средней части моста. По всей вероятности, он больше не пригоден для проезда тяжелого транспорта.

Уничтожен мост через реку Сейм возле села Зване Курской области. Фото: Astra.

Кроме того, российский пропагандистский Telegram-канал "Военный осведомитель" пишет, что в Глушковском районе остался только один мост в селе Кариж. Это означает, что у российских военных в этом районе почти не осталось путей для снабжения вооружениями и припасами.

Напомним, ранее в Воздушных силах показали, как уничтожили мост в Курской области. Командующий Воздушными силами Николай Олещук показал, как украинские пилоты бьют по вражеским опорным пунктам, а также логистическим центрам и путям поставки на Курском направлении.

Видео, как ВСУ уничтожают мост на Курщине!

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