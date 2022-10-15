ВСУ уничтожили в Запорожье около ста оккупантов и вражескую технику — Генштаб

Около Бердянска уничтожены четыре комплекса С-300.

Вооруженные силы Украины на днях уничтожили личный состав и технику российских оккупантов в Запорожской области. Поражены около сотни захватчиков. Среди них более 25 только что мобилизованных.

Об этом сообщили в строительстве Генштаба.

В результате эффективных действий Сил обороны россияне успешно атаковали в районах населенных пунктов Орехов, Конские Роздоры и Токмак. В районе населенного пункта Бердянск уничтожены четыре комплекса С-300.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла около тридцати ударов. Поражены 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также три зенитных ракетных комплекса противника. Сбиты девять вражеских беспилотников.

Ракетные войска и артиллерия в сутки поразили четыре пункта управления, 15 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 12 складов с боеприпасами, одну артиллерийскую установку и 20 других важных целей.

Как сообщалось, в медицинские учреждения, расположенные на временно оккупированных территориях Украины, поступает большое количество раненых российских захватчиков. В больницу Донецка в течение недели поступило около 100 раненых. В Токмаке в Запорожье заведения переполнены.

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