ВСУ уничтожили вблизи Суджи большую группу российских диверсантов: детали

В Курской области армия РФ пыталась проникнуть на подконтрольную ВСУ территорию, используя подземные коммуникации. Однако украинские десантники организовали засаду и уничтожили вражескую группу.

Об этом рассказал офицер ВСУ, волонтер Мирослав Гай.

Военный сообщил, что командование одной из десантно-штурмовых бригад заранее получили разведданные о планах россиян использовать подземные коммуникации магистрального газопровода "Прогресс" для диверсионной деятельности в Суджанском районе.

"Враг пытался действовать по сценарию Авдеевской операции, используя инженерные сооружения для проникновения на подконтрольную ВСУ территорию. Однако наши десантники опередили оккупантов", — подчеркнул Гай.

Силы обороны Украины организовали засаду, позволившую дождаться выхода российских военных из тоннеля и его скопления у выхода. Тогда выход был завален, что сделало невозможной эвакуацию вражеской группы. Далее – уничтожение.

"Ликвидировано около 80% личного состава противника", – добавил Мирослав Гай.

По его словам, объективный контроль и радиоперехват подтверждают панику среди личного состава врага. Да, россияне жалуются, что их бросили на верную смерть.

Напомним, в Сети появилась информация о прорыве границы российских войск в Сумской области. Центр верифицировал эту информацию в группировке войск Курск и сообщает, что массового прорыва границы между Новеньким и Журавкой на данный момент не фиксируется.

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