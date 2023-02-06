ВСУ уничтожили вражеские катера и ДРГ на юге Украины: Гуменюк рассказала подробности о разведке россиян

Только за ночь украинские силы уничтожили суда РФ и диверсионно-разведывательные группы оккупантов.

В ночь на 6 февраля украинские военные уничтожили два катера и две диверсионно-разведывательные группы российских оккупантов на юге Украины.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

"Продолжается прощупывание диверсионными группами нашей обороны в сторону Днепра, на островах. Враг пытается там обустроить свои наблюдательные посты. Они снова потеряли два катера и две диверсионно-разведывательные группы за эту ночь", — отметила Гуменюк.

Руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины подчеркнула, что российские оккупанты ведут разведку и аэроразведку. Они используют лодки, отбираемые у местного населения.

В то же время на данный момент разведка противника не столь интенсивна из-за очень мощного шторма, которого уже не было длительное время.

"Использование надводного способа для ДРГ очень критично, и при поддержке нашей артиллерии оказалось даже летальным", — добавила она.

По словам Гуменюк, на южном направлении накоплены достаточно мощные силы.

По ее информации, критических изменений в поведении оккупационных войск на юге не происходит, однако следует помнить об условиях гибридной войны.

"Осознавая, что основные усилия врага, вполне вероятно, будут скоординированы, направлены и сосредоточены на применении именно на восточном направлении, мы понимаем, что Юг не покидает враг, он остается также в приоритете врага", — сказала Гуменюк.

Добавим, что военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил, что угрозы наступления россиян в Запорожье пока нет.

В то же время в Одесской области и Одессе ситуация может ухудшиться.

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