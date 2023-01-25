ВСУ уничтожили вражеские самолет Су-25, вертолет Ка-52 и 2 беспилотника: главное со сводки Генштаба

В Генштабе рассказали главные события на фронте за последние сутки.

За эти сутки российские оккупанты нанесли 21 авиационный и 5 ракетных ударов. Также они провели 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 25 января.

Генштаб напоминает, что угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Где оккупанты наступают

Оккупанты продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении, понеся многочисленные потери. На Лиманском и Авдеевском направлениях россияне вели безуспешные наступательные действия. Все атаки противника были отражены. На остальных направлениях оккупанты обороняются.

Обстрелы врага

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, вражеских наступательных группировок не обнаружено.

Артиллерийским обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Михальчина Слобода, Леоновка и Ясная Заря Черниговской области и Бударки, Ветеринарное, Гатище, Волчанск, Красное Первое, Нескучное и Стрилеча в Харьковской области.

На Купянском направлении россияне обстреляли Синьковку, Ивановку, Котляровку и Табаевку Харьковской области и Стельмаховку Луганской области.

На Лиманском направлении под огненное поражение попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Невское Луганской области и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись районы 17 населенных пунктов. В частности, Спирное, Бахмут, Ступочки, Белогоровка, Красная Гора, Клищиевка и Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии россияне обстреляли районы Богоявленки, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении от танкового и артиллерийского огня пострадали районы двадцати населенных пунктов. Среди них – Времовка, Свободное Поле и Новополь Донецкой области и Малая Токмачка, Новоданиловка и Орехов Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись 16 населенных пунктов, в частности, Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Белозерка, Новокаиры, Республиканец и Херсон.

Потери оккупантов

Только за последние дни в Старобельскую городскую больницу Луганской области доставлено около 100 раненых российских захватчиков. Из-за переполненности больницы, после стабилизационных мер, их перевозят в больницы оккупированного Луганска или в Россию.

Террор на оккупированных территориях

В Горловке Донецкой области захватчики заставляют работников местных так называемых "республиканских предприятий" получать паспорта РФ. В случае невыполнения требований до 1 марта 2023 года работники будут уволены.

Россияне продолжают запугивать местное население на оккупированных территориях. Так, в Джанкойском районе Крыма оккупанты провели обыски в домах более двадцати семей крымских татар. Было совершено 6 арестов – якобы по подозрению в подготовке диверсий и терактов.

Ответные удары Украины

Украинская авиация в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Также Силы обороны Украины уничтожили самолет Су-25, вертолет Ка-52 и 2 беспилотника типа "Орлан-10".

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 9 районов сосредоточения живой силы и 3 боеприпаса противника.

Ранее сообщалось, что россияне обстреляли Запорожье. Враг попал в жилой дом, в результате атаки под завалами погиб человек.