ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов в Херсонской области, а россияне сбивают свои же ракеты — ОК "Юг"

ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов в Херсонской области, а россияне сбивают свои же ракеты — ОК "Юг"

Украинские артиллеристы с авиацией хорошо поработали и уничтожили состав боеприпасов оккупантов.

Также во время боев на Южном направлении украинские защитники ликвидировали сорок захватчиков.

Об этом сообщает оперативное командование "Південь".

"На Херсонщине враг продолжает провокативный обстрел ими же оккупированных населенных пунктов. Разворачивая вооружение с имитацией направления огня со стороны Вооруженных Сил Украины, оккупанты еще и применяют оборудование ПВО, сбивают свои же ракеты и выдают это за обстрел гражданского населения силами ВСУ", — сообщают в ОК.

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Николаевскую область обстреливают из РСЗО "Смерч". Враг продолжает разрушение самого Николаева, его инфраструктуры и производственных возможностей.

"Нашими подразделениями ракетно-артиллерийского вооружения во взаимодействии с авиацией выполнено огневое задание. В результате уничтожено:

дежурный склад боеприпасов в Херсонской области,

танки Т-72,

самоходную артустановку,

гоубицу,

РСЗО "Град",

ЗРК "ТОР", бронированную и автотехнику.

еще на 40 рашистов сокращена численность вражеских сил", — сообщают в оперативном командовании "Південь".

Напомним, что Арестович рассказал, как российская армия продолжает пренебрегать гражданским населением с целью достичь своих военных целей.

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