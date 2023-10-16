ВСУ уничтожили вражеский вертолет и ударили по сосредоточениям оккупантов — сводка Генштаба

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"За прошедшие сутки произошло около 70 боевых столкновений. За сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, и еще одного по зенитно-ракетному комплексу противника", — отчитывается Генштаб.

Также нашими защитниками был уничтожен российский вертолет Ми-8. Подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два средства противовоздушной обороны и пять артиллерийских средств россиян.

Ситуация на основных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области РФ.

На Купянском направлении украинские воины отразили более 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не совершал.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили пять атак противника в районе населенных пунктов Клищиевка и Андреевка Донецкой области. В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Степное, Тоненькое, Северное Донецкой области. Здесь наши воины отразили более 15 атак врага.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны отбили более 15 атак врага в районе Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаки врага в районе севернее Приютного Донецкой области.

На Запорожском направлении противник четырежды пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области, но успеха не имел.

На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, успешно поражают склады и тылы агрессора.

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