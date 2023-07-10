ВСУ уничтожили вражеское ПВО и ликвидировали еще почти пол тысячи окупантов: какие потери армии РФ

За минувшие сутки армия ВС РФ уменьшилось на семь танков, пять артиллерийских систем.
Общие боевые потери армии России с 24 февраля 2022 года по 10 июля 2023 года ориентировочно составили личного состава около 234 480. За сутки украинские военные ликвидировали 440 захватчиков.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери в технике и вооружении:
- танков ‒ 4085 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7966 (+2) ед,
- артиллерийских систем – 4371 (+5) ед,
- РСЗО – 668 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 414 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 309 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3686 (+1),
- крылатые ракеты ‒ 1271 (+0),
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6937 (+8) ед,
- специальная техника – 632 (+4).
Что происходит на фронте
Напомним, по последним данным Генштаба, по состоянию на 10 июля 2023 года враг сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где продолжаются сложные бои. В течение суток произошло около 30 боевых столкновений. На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты пытаются не допустить дальнейшего продвижения украинских войск.
В то же время, украинская армия продолжает контрнаступление на Мелитопольском и Бердянском направлении. Имеют успехи, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение по артиллерии, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
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