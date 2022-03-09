ВСУ уничтожили вражескую базу под Харьковом, из которой обстреливали район города

ВСУ уничтожили вражескую базу под Харьковом, из которой обстреливали район города

Враг вынужден был отойти к своей границе.

Вооруженные силы уничтожили враждебную базу, которая размещалась возле города Дергачи.

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Синегубов Олег.

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«Они полностью отступили в Россию через соответствующую границу. Это очень значительный успех, ведь именно оттуда велись обстрелы по району Алексеевка города Харькова», — добавил Синегубов.

Он также отметил, что ночью было 54 обстрелы жилого массива Харькова, а в Изюме были ракетными обстрелы, а также были попытки авианалетов.

Синегубов сообщил, что сегодня надеются на «зеленый коридор», чтобы доставить в города с тяжелейшей ситуацией гуманитарную помощь, а также попытаться эвакуировать людей.