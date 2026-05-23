ВСУ усиливают "меддлстрайки": оккупанты теряют безопасный тыл - обозреватель

Украинские военные наращивают удары по средней глубине вражеского тыла на оккупированных территориях.

Вооруженные силы Украины все активнее применяют так называемые меддлстрайки — удары по средней глубине тыла российских оккупантов.

Об этом заявил военный обозреватель Богдан Мирошников .

По его словам, результативные поражения фиксируются в разных направлениях — в Донецке, Крыму, Приазовье, на юге Херсонщины и в Запорожской области.

Мирошников считает, что вскоре для оккупантов фактически не останется ни одного безопасного тыла ни на временно оккупированных территориях Украины, ни на территории самой России.

"ВСУ только начинают реализовывать потенциал в меддлстрайках", - подчеркнул обозреватель.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл, сколько километров уволили ВСУ с начала года.

