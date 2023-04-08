ВСУ усиливают оборонительные рубежи на границе с Беларусью и Россией – Наев рассказал детали

Продолжается наращивание системы инженерных заграждений в областях, граничащих с Беларусью и Россией.

Обстановка в Северной операционной зоне – стабильная и контролируемая. Украинские военные используют ее для дальнейшего укрепления оборонных рубежей и позиций на границе с Беларусью и Россией.

Об этом заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщило Минобороны.

"В частности, продолжается наращивание системы инженерных заграждений в областях, граничащих с Беларусью и Россией. Создаются противотанковые минные поля на танкодоступных участках местности и возможных путях выдвижения противника вглубь нашей территории, а это дороги, лесные полосы, мосты, линии электропередач и т.д.", – рассказал Наев.



Он также отметил, что только на этой неделе инженерными подразделениями обустроено несколько десятков минных полей с использованием более шести тысяч противотанковых мин. Прорыто более семи тысяч метров противотанковых рвов и траншей.

Все позиции обшиваются древесиной для более эффективного выполнения задач воинами ВСУ.

Напомним, Лукашенко проверяет боеготовность армии Беларуси – одна из бригад отправилась для выполнения задач (видео).

Генерал-лейтенант Сергей Наев заверил, что разведка Украины осуществляет мониторинг ситуации, связанной с проверкой боевой готовности вооруженных сил Беларуси.

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