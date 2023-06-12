ВСУ успешно атаковали позиции россиян под Авдеевкой: ISW о ситуации на Донбассе

Вооруженные силы Украины успешно атаковали позиции россиян подАвдеевкой в Донецкой области. Украинские защитники отразили российские наземные атаки вблизи этого города и Марьинки.

Об этом говорится в свежем отчете американских аналитиков Института изучения войны (ISW).

"Украинские силы добились незначительных успехов вблизи Авдеевки, поскольку российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк по состоянию на 11 июня. Геолокационные кадры показывают, что украинские войска совершили незначительное продвижение к югу от Невельского (13 км к юго-западу от Авдеевки) на 11 июня", – говорится в отчете.

В ISW отмечают, что украинские силы и оккупанты РФ продолжают ограниченные наземные атаки вокруг Бахмута. Кроме того, российские военные блоггеры утверждали, что ВСУ атаковали вблизи Клищиевки, что в 7 км юго-западнее Бахмута, но подразделения российского спецназа пытаются отбросить украинские силы с позиций вблизи Клищиевки.

Также "военкор" заявил, что россияне отбили две украинские атаки в направлении Соледар-Бахмут. Тем временем, украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили вражескую наземную атаку вблизи Белой Горы (14 км юго-западнее Бахмута).

Ситуация в Донбассе. Карта боев ISW.

Российский источник утверждал, что 10 июня украинские войска осуществили контратаки вблизи Северного (6 км к западу от Авдеевки) и Опросного (3 км к юго-западу от Авдеевки). Российский военный блоггер утверждал, что российские войска совершили неудачную наземную атаку вблизи Северного 11 июня.

В свою очередь, Министерство обороны РФ утверждает, что российские войска отбили восемь украинских наземных атак вблизи Новобахмутовки (13 км северо-восточнее Авдеевки), Красногоровки (8 км севернее Авдеевки), Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки) и Мар (юго-западная окраина Донецка).

Напомним, утром 12 июня стало известно, что Вооруженные силы Украины во время контрнаступления освободили от оккупантов Сторожево Донецкой области.

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