ВСУ успешно бьют по российским авиабазам: в Forbes назвали секрет

Украинские дроны в течение десяти недель совершили три успешных атаки на аэродром Энгельс в России. Эти удары демонстрируют успешную стратегию по избеганию российских ударов — "легче предотвратить, чем отразить".

Об этом сообщает аналитик Forbes Дэвид Акс.

По его словам, подобную стратегию использовали американцы в Ираке и Афганистане. Чтобы предотвратить засады с придорожными бомбами, они научились опережать проблему и выслеживать людей, которые производили и распространяли бомбы.

"Они стремились оказаться "левее" атаки по временной шкале слева направо. Пытаясь перехватить российские бомбы, ракеты и беспилотники в моменты перед тем, как они ударят — отчасти за неимением лучших американских и европейских ракет ПВО — украинцы также целятся "левее", — отмечает Акс.

Эксперт объясняет, что возможными такие упреждающие удары Украины делает полная неспособность российской ПВО адаптироваться к угрозе со стороны небольших беспилотников.

"Дрон UkrSpecSystems PD-1, был замечен низко летящим над Саратовом непосредственно перед или после взрыва Энгельса. PD-1 мог доставить небольшую взрывную полезную нагрузку в рамках удара. Или он мог вести наблюдение в интересах экипажей ударных беспилотников. В любом случае, он беспрепятственно".

Пробелы в российской и украинской ПВО — это нерассказанная история, стоящая за бомбежками Россией украинских городов и рейдами беспилотников Сил обороны Украины, указывает эксперт.

У Украины есть всего шесть ЗРК Patriot и две батареи SAMP/T, и не может с их помощью защитить все свои населенные пункты. Поэтому у нее нет выбора, кроме как нацеливаться на топливо и боеприпасы российских бомбардировщиков, отмечает Акс, отмечая, что "налеты на авиабазы успешны лишь настолько, насколько безуспешна собственная российская ПВО".

Как сообщалось, накануне ночью ВСУ мощно ударили по аэродрому "Энгельс" в Саратовской области. В районе аэродрома зафиксирован пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов.

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