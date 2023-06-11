ВСУ успешно контратакуют и продвигаются на Запорожье — ISW

Вооруженные силы Украины продолжают вести контрнаступательные действия на западе Запорожской области. В ночь на 10 июня украинские военные добились успехов в этом районе.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвигались к западу и югу от Лобкового и к западу от Новопокровки. Российские источники утверждали, что украинские силы захватили Лобково.

Российские блогеры утверждали, что части 58-й общевойсковой армии отразили украинские наземные атаки к югу от Орехова, в ночь на 10 июня. Они сообщали, что 22-я и 45-я отдельные гвардейские бригады спецназа уничтожили украинскую бронетехнику к юго-востоку от Орехова.

Ранее аналитики заявили, что ВСУ наступают на четырех направлениях.

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг сообщил, что контрнаступление ВСУ в будущем будет только нарастать и украинские военные ведут подготовку к тому, чтобы нанести главный удар.

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