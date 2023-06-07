ВСУ успешно контратакуют на Бахмутском направлении: в ISW рассказали о ситуации на Донбассе

На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои. Украинские военные проводят наземные контратаки к северу и юго-западу от Бахмута.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики со ссылкой на одного из российского военного блоггера сообщают, что украинские войска вошли в Берховку. Блогер утверждает, что на вторую половину дня 6 июня в населенном пункте продолжаются бои. К слову, накануне 5 июня главарь "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что ВСУ захватили неопределенную часть Берховки.

"Российский блоггер утверждал, что украинские силы продвинулись из Орехово-Василовки и захватили высоты вдоль трассы Е-40. Пригожин также утверждал, что российские силы потеряли неопределенные позиции вблизи Роздоловки", — говорится в отчете.

Кроме того, россияне заявляют, что на юго-западной окраине Бахмута продолжаются ожесточенные бои, а украинские войска вытеснили российские силы с позиций к западу от Клищиевки.

Ситуация в Бахмуте. Карта боев ISW.

Между тем, в украинском Генштабе сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки, Северного, Невельского и Марьинки. Вооруженные силы отразили 12 российских штурмов.

Также спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщил, что чеченские силы заменили штурмовые элементы "Шторма Z" в районе Марьинки примерно неделю назад. С того времени оккупанты потеряли первоначальный энтузиазм по поводу наступательных действий после столкновения с сильным украинским сопротивлением в этом районе. Отмечается, что чеченские силы Росгвардии атакуют один фланг в районе Марьинки, а регулярные российские войска атакуют другой.

Напомним, президент Владимир Зеленский ответил, могут ли украинские войска по возвращении всех наших территорий к границе 1991 года начать боевые действия на территории РФ. Он подчеркнул, что Украина сражается с РФ исключительно на собственной территории.

Читайте также:

Контрнаступление началось! Маляр - о боях за Бахмут