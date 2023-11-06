ВСУ успешно "минуснули" российский ракетоноситель "Аскольд" (фото/видео)

Украинские военные подбили российский ракетоноситель "Аскольд". В Сети уже появились фото и видео успешной атаки.

Об этом говорится в телеграм-канале "СтратКом".

Как стало известно, в результате атаки украинских военных российский ракетоноситель получил значительные повреждения и, вероятно, больше не подлежит ремонту и эксплуатации.

"Российский ракетоноситель "Аскольд" — самый свежий корабль проекта "Каракурт" с технологией "стелс" получил повреждение вследствие поражения ВСУ морской и портовой инфраструктуры завода "Залив" во временно оккупированном Крыму. Вооруженные Силы Украины повторяют, что Крым – это Украина. А россияне не скроются нигде", — пишет “СтратКом.

ВСУ успешно подбили российский ракетоноситель "Аскольд"

Напомним, что ВСУ ликвидировали российского режиссера, приехавшего на войну убивать украинцев.

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