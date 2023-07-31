ВСУ успешно наступают на Бахмутском направлении: где атакуют украинские защитники

Общая площадь освобожденных территорий на этом направлении – 37 кв. км территории.

За прошедшую неделю на Бахмутском направлении украинские военные освободили 2 кв. км. Они ведут успешные наступательные действия в районах южнее города.

Об этом рассказала на брифинге в Military Media Center заместитель министра обороны Украины Анна Маляр утром понедельника, 31 июля.

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По ее словам, украинские войска на Бахмутском направлении за время наступления уосвобили 37 кв. км территории.

"На Бахмутском направлении враг в течение недели всеми силами пытался остановить наше наступление, но наши защитники постепенно продвигались", — сообщила чиновник.

К слову, юг Бахмута — это Курдюмовка, Андреевка, Клещиевка.

Где ведут штурм ВСУ на Бахмутском направлении. ФОТО: сундук/DeepStatemap

Ситуация на фронте

По последним данным от Генерального штаба, за прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных, 42 авиационных удара и совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В частности, на Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника восточнее Берестового на Харьковщине.

В воскресенье, 30 июля, командир отделения аэроразведки 17-й отдельной танковой бригады Вячеслав Воробьев отметил, что в самом городе Бахмут наблюдается внезапное затишье. Он связывает это с активностью, которую ВСУ ведут на флангах Бахмута. Особенно в Клещиевке и Андреевке.

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