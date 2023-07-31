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ВСУ успешно наступают на Бахмутском направлении: где атакуют украинские защитники

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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ВСУ успешно наступают на Бахмутском направлении: где атакуют украинские защитники

ВСУ успешно наступают на Бахмутском направлении. / Фото: Associated Press

Общая площадь освобожденных территорий на этом направлении – 37 кв. км территории.

За прошедшую неделю на Бахмутском направлении украинские военные освободили 2 кв. км. Они ведут успешные наступательные действия в районах южнее города.

Об этом рассказала на брифинге в Military Media Center заместитель министра обороны Украины Анна Маляр утром понедельника, 31 июля.

По ее словам, украинские войска на Бахмутском направлении за время наступления уосвобили 37 кв. км территории.

"На Бахмутском направлении враг в течение недели всеми силами пытался остановить наше наступление, но наши защитники постепенно продвигались", — сообщила чиновник.

К слову, юг Бахмута — это Курдюмовка, Андреевка, Клещиевка.

Где ведут штурм ВСУ на Бахмутском направлении. ФОТО: сундук/DeepStatemap / ©
Где ведут штурм ВСУ на Бахмутском направлении. ФОТО: сундук/DeepStatemap

Ситуация на фронте

По последним данным от Генерального штаба, за прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных, 42 авиационных удара и совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В частности, на Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника восточнее Берестового на Харьковщине.

В воскресенье, 30 июля, командир отделения аэроразведки 17-й отдельной танковой бригады Вячеслав Воробьев отметил, что в самом городе Бахмут наблюдается внезапное затишье. Он связывает это с активностью, которую ВСУ ведут на флангах Бахмута. Особенно в Клещиевке и Андреевке.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:   Зеленский на фронте! Бахмутское направление!

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Дата публикации
Просмотры
997
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