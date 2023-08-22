ВСУ успешно наступают на двух направлениях: главное из сводки Генштаба 22 августа

За прошедшие сутки произошло около 30 боевых столкновений. ВСУ продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба 22 августа.

За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, добавляют в строительстве.

Ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Клюсы, Блешня, Карповичи Черниговской области; Сидоровка, Волфин, Краснополье, Грабовское, Поповка Сумской области и Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелка Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Двуречная, Синковка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Твердохлебового, Торского, Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись около 15 населенных пунктов, в том числе Кармазиновка, Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области и Раздолевка, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Веселого, Привилегии и Курдюмовки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Приволье, Орехово-Василовка, Марково, Богдановка, Часов Яр, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Александрополь, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Марьинки и Новомихайловки. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Желанне Второе, Красногоровка, Марьинка, Победа, Елизаветовка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Угледару, Пречистовке, Новоукраинке, Большой Новоселке, Благодатному, Урожайному Донецкой области.

В Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки и Роботиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 30 населенных пунктов, в том числе Гуляйпилское, Волшебное, Егоровка, Степное, Лобковое, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Томарино, Дач, Зимовщика Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Нововоронцовка, Золотая Балка, Никольское, Херсон, Кизомис, Софиевка Херсонской области и Очаков, Солончаки Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили четыре пункта управления, один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Напомним, в WP рассказали, как кассетные боеприпасы сдерживают наступление оккупантов в районе Купянска и Лимана.

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