ВСУ успешно отбили семь атак врага и уничтожили технику оккупантов: какая ситуация в зоне ООС

Также ВСУ в небе украинского Донбасса сбили два вертолета и одну крылатую ракету врага.
На Донецком и Луганском направлениях украинские военные на протяжении 8 апреля отбили семь вражеских атак и уничтожили технику россиян.
Об актуальной информации в зоне проведения Операции объединенных сил сообщает Генштаб ООС.
"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам", — говорится в сообщении.
В частности, украинские защитники уничтожили:
- 9 танков,
- 7 единиц бронированной техники врага,
- 5 единиц автомобильной техники противника.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны (ПВО) в небе украинского Донбасса сбили два вертолета и одну крылатую ракету врага.
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