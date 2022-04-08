ВСУ успешно отбили семь атак врага и уничтожили технику оккупантов: какая ситуация в зоне ООС

ВСУ успешно отбили семь атак врага и уничтожили технику оккупантов: какая ситуация в зоне ООС

Также ВСУ в небе украинского Донбасса сбили два вертолета и одну крылатую ракету врага.

На Донецком и Луганском направлениях украинские военные на протяжении 8 апреля отбили семь вражеских атак и уничтожили технику россиян.

Об актуальной информации в зоне проведения Операции объединенных сил сообщает Генштаб ООС.

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"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам", — говорится в сообщении.

В частности, украинские защитники уничтожили:

9 танков,

7 единиц бронированной техники врага,

5 единиц автомобильной техники противника.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны (ПВО) в небе украинского Донбасса сбили два вертолета и одну крылатую ракету врага.

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