ВСУ успешно отбили восемь атак врага и уничтожили технику оккупантов: какая ситуация в зоне ООС 9 апреля

ВСУ успешно отбили восемь атак врага и уничтожили технику оккупантов: какая ситуация в зоне ООС 9 апреля

Подразделения ПВО в небе Донбасса сбили: 1️ самолет, 1️ вертолет, 4️ беспилотных летательных аппарата, 3️ крылатых ракеты.

Военнослужащие группировки Объединенных сил в течение текущих суток успешно отбили восемь атак врага.

Об этом говорится в вечерней сводке Министерства обороны Украины.

Украинские защитники уничтожили:

4 вражеских танка;

8️ единиц бронированной техники;

7️ единиц автомобильной техники противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили:

1️ самолет;

1️ вертолет;

4️ беспилотного летательного аппарата;

3️ крылатых ракеты врага.

Напомним, оккупанты сбрасывают на Харьков бомбы на парашютах. Мэр Харькова Игорь Терехов просит жителей города не приближаться к таким парашютам и сообщать о них спасателям.

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