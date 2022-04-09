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ВСУ успешно отбили восемь атак врага и уничтожили технику оккупантов: какая ситуация в зоне ООС 9 апреля

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ВСУ успешно отбили восемь атак врага и уничтожили технику оккупантов: какая ситуация в зоне ООС 9 апреля

Associated Press

Подразделения ПВО в небе Донбасса сбили: 1️ самолет, 1️ вертолет, 4️ беспилотных летательных аппарата, 3️ крылатых ракеты.

Военнослужащие группировки Объединенных сил в течение текущих суток успешно отбили восемь атак врага.

Об этом говорится в вечерней сводке Министерства обороны Украины.

Украинские защитники уничтожили:

  • 4 вражеских танка;
  • 8️ единиц бронированной техники;
  • 7️ единиц автомобильной техники противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили:

  • 1️ самолет;
  • 1️ вертолет;
  • 4️ беспилотного летательного аппарата;
  • 3️ крылатых ракеты врага.

Напомним, оккупанты сбрасывают на Харьков бомбы на парашютах. Мэр Харькова Игорь Терехов просит жителей города не приближаться к таким парашютам и сообщать о них спасателям.

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