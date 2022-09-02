ВСУ успешно отразили штурм оккупантов в Харьковской области — Генштаб ВСУ

В Харьковской области враг обстрелял десяток населенных пунктов, а ВСУ дали оккупанту отпор.

Россияне пытались штурмовать вблизи населенного пункта Гусаровка, однако украинские защитники отразили атаку и заставили врага бежать.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

"Силы обороны успешно отразили атаку врага в районе населенного пункта Гусаровка", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что россияне дистанционно заминировали местность в районе населенного пункта Лебяже.

"На Харьковском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Уды, Сосновка, Большие Проходы, Питомник, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Петровка, Победа, Старый Салтов и Пришиб", — сообщили в Генштабе.

Напомним, российские оккупанты пытаются установить полный контроль над территорией Донецкой области.

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