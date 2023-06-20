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ВСУ успешно продвигаются по двум направлениям и закрепляются на занятых рубежах — Генштаб

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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ВСУ успешно продвигаются по двум направлениям и закрепляются на занятых рубежах — Генштаб

Вооруженные силы Украины преуспевают в нескольких направлениях фронта. / Фото: Associated Press

Оккупанты сосредоточены на ведомые обороны.

Вооруженные силы Украины имеют успех на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Пока украинские защитники закрепляются на занятых рубежах.

Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев во время телемарафона.

"За прошедшие сутки на направлениях Новодаровка-Приютное, Макаровка-Ровнополь и Новоданиловка-Роботино украинские военные имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — сказал он.

По словам Ковалева, российские оккупационные войска сосредотачивают основные усилия на ведении обороны и недопущении продвижения украинских войск, применяет резервы, пытался восстановить утраченное положение.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 19 июня, на фронте произошло 45 боевых столкновений. Армия Российской Федерации в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои.

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Дата публикации
Просмотры
1364
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