ВСУ успешно разбивают оккупантов, что оказывает значительное влияние на их психологическое состояние и количество — Генштаб

Украинские военные ежедневно наносят оккупантам значительные удары, в результате чего россияне несут потери.

ВСУ успешно разбивают оккупантов на разных направлениях, что значительно влияет на их психологическое состояние и количество.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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В результате успешных действий наших военных, оккупанты в Херсонской области сами понимают, что домой они могут попасть только в случае, если получат ранения, или погибнут.

“Подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов, нанеся им потери, в районах населенных пунктов Веселая Долина, Бахмут, Зайцево, Авдеевка и Новомихайловка. В течение текущих суток авиация Сил обороны поразила 4 района сосредоточения живой силы и военной техники противника и 1 опорный пункт. Потери врага уточняются”, – рассказали в Генштабе ВСУ.

Там также добавили, что наши подразделения противовоздушной обороны по разным направлениям уничтожили самолет Су-24, две крылатые ракеты и один БпЛА оккупантов.

"Ракетные войска и артиллерия продолжают уничтожать врага. В результате огневого поражения по станции разгрузки было сорвано пополнение российских оккупационных войск резервами. Кроме того, в зону поражения попали 2 района сосредоточения живой силы и боевой техники российских оккупантов. Потери врага уточняются”, — отметили в Генштабе.

Напомним, что оккупанты ударили артиллерией по центру села на Днепропетровщине.

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