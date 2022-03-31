ВСУ успешно сдерживают оккупантов по всем направлениям, в Беларуси фиксируют перемещение техники РФ — Генштаб

Нравственно-психологическое состояние войск противника и уровень мотивации остается низким.
Российское руководство рассматривает возможность формирования на временно занятых территориях оккупационных органов власти, а на территории Республики Беларусь фиксируют перемещение техники страны-агрессорки России.
Об этом говорится в строительстве Генерального штаба 31 марта.
Отмечается, что на территории Российской Федерации уже начали отбирать сотрудников силовых структур, прокуратур и судов, которые впоследствии будут направлены в Украину.
"Для реализации сценария по созданию на территории Херсонской области очередной псевдореспублики отмечается работа российских фсбшников. Основным направлением их деятельности является "зомбирование" населения", — говорится в своде штаба.
В ВСУ еще раз сообщают о низком морально-психологическом состоянии войск противника. Так, в соединениях и частях Балтийского флота, в том числе 79-й отдельной мотострелковой бригады 11-го армейского корпуса, фиксируют многие случаи отказа от прохождения службы и нежелания подписывать контракты. По имеющейся информации, в подразделениях 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа, в связи с неисполнением приказа о ведении боевых действий, от должностей отстранены два командирова взводов.
Между тем, на территории Беларуси зафиксировано перемещение военной техники вооруженных сил Россий. Вероятная цель такого движения – это перегруппировка, а также создание резерва для пополнения потерь.
На оставленных врагом территориях Киевской области фиксируются редкие случаи минирования территории и зданий местных жителей.
"Украинские защитники продолжают оборону на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. На всех направлениях противник успешно сдерживается ВСУ, на отдельных — наши войска осуществляют успешные контратаки. На Донецком и Луганском направлениях за сутки отбито 5 вражеских атак. танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, 15 артиллерийских систем. Противник понес потери и в живой силе", — говорится в сообщении.
Кроме того, Воздушные Силы ВСУ за предыдущие сутки были поражены семь воздушных целей – четыре самолета, БПЛА и две крылатые ракеты. "Украинская вивиация продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по местам скопления техники и живой силы врага", — подчеркнули в Генштабе.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ответил украинцам, критикующим власти и Вооруженные Силы в неправильной стратегии борьбы с российскими оккупантами. Президент призвал критиков вставать на оборону государства.