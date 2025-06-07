ВСУ успешно ударили по локомотиву с колонной российской техники

Российский танк. / © из соцсетей

Реклама

На юге Украины военным Вооруженных сил удалось нанести удар по локомотиву с колонной российской военной техники.

Об этом сообщили Силы обороны юга.

В результате успешной атаки армия страны-агрессорки потеряла более сотни единиц авто- и бронированной техники, а также 13 танков.

Реклама

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил о потерях России по состоянию на 7 июня 2025 года. Отмечается, что ликвидировано 995030 солдат армии РФ. За минувшие сутки ликвидировано еще 1120 военных.

Кроме того, с утра 7 июня украинские военные сбили российский многоцелевой истребитель Су-35 на Курском направлении.

Дата публикации 12:04, 07.06.25 Количество просмотров 34 ВСУ сбили Су-35: как пылает российский истребитель