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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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ВСУ успешно ударили по локомотиву с колонной российской техники

Оккупанты понесли значительные потери в технике.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Российский танк.

Российский танк. / © из соцсетей

На юге Украины военным Вооруженных сил удалось нанести удар по локомотиву с колонной российской военной техники.

Об этом сообщили Силы обороны юга.

В результате успешной атаки армия страны-агрессорки потеряла более сотни единиц авто- и бронированной техники, а также 13 танков.

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил о потерях России по состоянию на 7 июня 2025 года. Отмечается, что ликвидировано 995030 солдат армии РФ. За минувшие сутки ликвидировано еще 1120 военных.

Кроме того, с утра 7 июня украинские военные сбили российский многоцелевой истребитель Су-35 на Курском направлении.

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