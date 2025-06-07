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ВСУ успешно ударили по локомотиву с колонной российской техники
Оккупанты понесли значительные потери в технике.
На юге Украины военным Вооруженных сил удалось нанести удар по локомотиву с колонной российской военной техники.
Об этом сообщили Силы обороны юга.
В результате успешной атаки армия страны-агрессорки потеряла более сотни единиц авто- и бронированной техники, а также 13 танков.
Напомним, Генштаб ВСУ сообщил о потерях России по состоянию на 7 июня 2025 года. Отмечается, что ликвидировано 995030 солдат армии РФ. За минувшие сутки ликвидировано еще 1120 военных.
Кроме того, с утра 7 июня украинские военные сбили российский многоцелевой истребитель Су-35 на Курском направлении.