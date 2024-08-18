ВСУ успешно ударили по российскому комбинату "Кавказ", где хранили нефть и нефтепродукты.

Поражён еще один принципиальный объект русских войск.

Ночью против 18 августа украинские Силы обороны нанесли удары по российскому комбинату "Кавказ" в Ростовской области РФ. Здесь хранились нефть и нефтепродукты, которые поставляли для нужд оккупационной армии.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Зафиксировано по меньшей мере две ячейки возгорания на территории объекта. Более подробная информация о последствиях поражения уточняется", — говорится в сообщении.

В Генштабе добавляют, что участие в выполнении задачи принимали ГУР, ВСУ и другие составляющие Сил обороны Украины.

"Меры по подрыву военно-экономического потенциала российской федерации продолжаются", — заявили военные.

Как сообщалось, ВСУ уничтожили в Курской области еще один мост. Вероятно, речь идет о переправе через реку Сейм возле села Зване.

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