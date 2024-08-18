ВСУ успешно ударили по российскому комбинату "Кавказ", где хранили нефть и нефтепродукты.

Поражён еще один принципиальный объект русских войск.
Ночью против 18 августа украинские Силы обороны нанесли удары по российскому комбинату "Кавказ" в Ростовской области РФ. Здесь хранились нефть и нефтепродукты, которые поставляли для нужд оккупационной армии.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"Зафиксировано по меньшей мере две ячейки возгорания на территории объекта. Более подробная информация о последствиях поражения уточняется", — говорится в сообщении.
В Генштабе добавляют, что участие в выполнении задачи принимали ГУР, ВСУ и другие составляющие Сил обороны Украины.
"Меры по подрыву военно-экономического потенциала российской федерации продолжаются", — заявили военные.
Как сообщалось, ВСУ уничтожили в Курской области еще один мост. Вероятно, речь идет о переправе через реку Сейм возле села Зване.