ВСУ успешно уничтожают позиции россиян на островах дельты Днепра: новые данные аналитиков ISW

ВСУ удерживают позиции в Крынках – на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Наталья Гуменюк сообщила, что украинские войска совершают активные боевые операции на разных "подходящих" участках фронта в направлении Херсонской области и эффективно ликвидируют российские позиции и надзорные пункты на островах в дельте реки Днепр.

Кроме того, по данным ISW, российские войска совершали наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но 28 октября не добились никаких подтвержденных успехов. Российский военный блогер заявил, что элементы российского батальона "Белые волки" успешно атаковали вблизи Кременной.

28 октября Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали в районе Синьковки и Ивановки и что российские войска не проводили наступательных операций в направлении Лимана.

Ранее стало известно, что в украинские силы продвинулись дальше на юг под Антоновским автодорожным мостом к северу от Олешек (7 км к югу от Херсона и 4 км от реки Днепр).

Гуменюк отметила, что на левом берегу Херсонской области Силы обороны Украины пытаются вести боевые действия максимально эффективно для тех участков, где это уместно. Впрочем, говорить о физическом и географическом продвижении еще рано.

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