ВСУ успешно уничтожают российских оккупантов на полигонах: признание коллаборанта

Удар по выстроенным под Волновахой оккупантам попал на видео и его не смогли скрыть.

Удар по полигону на территории временно оккупированного Волновахского района Донецкой области, где были массово "денацифицированы" оккупанты, был не единственным за последнее время.

В этом признался бывший депутат Одесского горсовета, коллаборант Игорь Димитриев, сообщает украинский блогер Денис Казанский.

В своем сообщении в Telegram-канале пошедший на сотрудничество с оккупантами одесский депутат отметил, что удар по выстроенным под Волновахой оккупантам просто попал на видео, которое снимали на телефон. На самом же деле такие случаи происходят гораздо чаще.

По словам Димитриева, на прошлой неделе такой же "прилет" произошел в Докучаевске в 40 км к югу от Донецка, но ему не дали огласки.

Напомним, 20 февраля ВСУ ударили по мотострелкам из Забайкалья, пока они ждали командующего. В результате удара ракетами с РСЗО HIMARS по полигону у села Трудовское в Волновахском районе могли погибнуть десятки российских военных.

Читайте также: