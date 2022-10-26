ВСУ установили флаг в освобожденном Невском в Луганской области (видео)

В среду, 26 октября, украинские военные установили флаг Украины в селе Невское Луганской области.

Об этом сообщила пресс-служба Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

"Населенный пункт Невской Луганской области. И хотя сегодня мы устанавливаем флаг на руинах освобожденных городов, завтра под мирным небом мы их отстроим!", — подчеркнули защитники.

Отметим, что населенный пункт расположен на границе Луганской и Харьковской областей.

Ситуация в Луганской области

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что за минувшие сутки россияне убили двух жителей Белогоровки, в Кременной отсутствуют свет, вода и заканчиваются продукты, больницы на оккупированной территории переполнены ранеными – отказывают в госпитализации гражданским и даже военным с воспалением легких или инсультом. В то же время ВСУ дают отпор оккупантам и за сутки убили 10 кадыровцев, а также уничтожили склад боеприпасов, 5 грузовиков с БК.

Также 26 октября в Луганской области вследствие огневого поражения удалось ликвидировать около 60 оккупантов, 10 человек из которых — офицеры.