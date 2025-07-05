ВСУ установили рекорд: уничтожили пушку россиян на расстоянии 25 км

Силы обороны уничтожают технику врага / © Associated Press

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Бойцы 17-й Полтавской бригады НГУ «Рейд» и Отдельной артиллерийской бригады НГУ активно осуществляли поиск и уничтожение враждебных целей в Донецкой области и на Запорожском направлении.

Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

«Военные зафиксировали поражение 152-мм пушки противника на расстоянии 25 км. Для нанесения удара была применена самоходная артиллерийская установка (САУ) „Zuzana 2“, — отметил он.

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Как сообщили в Нацгвардии, это один из рекордов по дальности точного поражения в работе подразделений. Операция стала результатом слаженного взаимодействия подразделений обеих бригад.

Напомним, операторы Сил специальных операций ВСУ совершили эффективный налет на позицию противника вблизи границы. В результате операции четыре российских военнослужащих были уничтожены, а один взят в плен.