ВСУ установили украинский флаг над шахтой "Центральная" в Торецке (видео)

Именно эта шахта самая древняя не только в Торецке, но и на Донбассе и в Украине в целом.

Воины ВСУ установили сине-желтый флаг над шахтой "Центральная" в Торецке. Задание выполнили бойцы батальона беспилотных систем VORON из состава отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщает ОСУВ "Хортица".

Над шахтой "Центральная" в Торецке развевается украинский флаг

Шахте "Центральная" в Торецке более 150 лет

Как отмечается, шахта "Центральная" — исторический символ Донбасса. Ее возраст достигает более 150 лет. Это символическое достижение имеет большое значение для украинского народа, ведь он демонстрирует несокрушимость духа и стремление к победе.

"Возвращение украинского флага на шахту "Центральная" является еще одним шагом к освобождению всей территории Украины от российских оккупантов", — пишут бойцы.

Напомним, продолжаются бои за остатки территории шахты "Торецкой". Последней стойкой точкой обороны там остается террикон, враг туда активно лезет.

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