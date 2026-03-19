- Война
- 248
- 1 мин
ВСУ устроили адские сутки россиянам: Генштаб раскрыл потери
Армия РФ понесла существенные потери в живой силе и технике.
Потери РФ в войне против Украины на сегодняшний день составляют ориентировочно 1,28 млн военных. Силы обороны Украины нейтрализовали 1520 оккупантов.
Генеральный штаб ВСУ отчитался о потерях противника по состоянию на 19 марта.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.03.26:
личный состав ВС РФ: около 1 284 090 (+1 520) человек
танки: 11 786
боевые бронированные машины: 24 233 (+4)
артиллерийские системы: 38 538 (+32)
РСЗО: 1 691 (+3)
средства ПВО: 1333 БПЛА оперативно-тактического уровня: 185724 (+1391)
корабли/катера: 33
автомобильная техника и автоцистерны: 84 129 (+155)
специальная техника: 4 092 (+1)
Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска усиливают группировки на юге Украины и перебрасывают подразделения морской пехоты для участия в штурмовых действиях.