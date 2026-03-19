ВСУ устроили адские сутки россиянам: Генштаб раскрыл потери

Армия РФ понесла существенные потери в живой силе и технике.

Анастасия Павленко
© Associated Press

Потери РФ в войне против Украины на сегодняшний день составляют ориентировочно 1,28 млн военных. Силы обороны Украины нейтрализовали 1520 оккупантов.

Генеральный штаб ВСУ отчитался о потерях противника по состоянию на 19 марта.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.03.26:

  • личный состав ВС РФ: около 1 284 090 (+1 520) человек

  • танки: 11 786

  • боевые бронированные машины: 24 233 (+4)

  • артиллерийские системы: 38 538 (+32)

  • РСЗО: 1 691 (+3)

  • средства ПВО: 1333 БПЛА оперативно-тактического уровня: 185724 (+1391)

  • корабли/катера: 33

  • автомобильная техника и автоцистерны: 84 129 (+155)

  • специальная техника: 4 092 (+1)

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска усиливают группировки на юге Украины и перебрасывают подразделения морской пехоты для участия в штурмовых действиях.

