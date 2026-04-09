Война
387
1 мин

ВСУ устроили адские сутки россиянам: Генштаб раскрыл потери

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 1307540 личного состава и значительное количество военной техники.

Анастасия Павленко
© Associated Press

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1040 российских оккупантов. Общие потери врага в войне составили 1 307 540 человек

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.04.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 307 540 (+1 040) человек

  • танков — 11 847 (+1)

  • боевых бронированных машин — 24 370 (+2)

  • артиллерийских систем — 39 689 (+64)

  • РСЗО — 1 724 (+1)

  • средств ПВО — 1 341

  • самолетов — 435

  • вертолетов — 350

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 227 539 (+2 238)

  • крылатых ракет — 4 517

  • кораблей/катеров — 33

  • подводных лодок — 2

  • автомобильной техники и автоцистерн — 88 332 (+229)

  • специальной техники — 4 119 (+2)

Ранее главком Александр Сырский сообщил, что ВСУ возобновили контроль над 480 кв. км территории в двух областях Украины.

Аналитики отмечают, что российские войска продолжают нести потери личного состава и все больше полагаются на плохо обученную и недостаточно оснащенную пехоту для достижения успехов. Россияне также перешли к тактике инфильтрации для достижения успехов по всему фронту, но в последнее время испытывают трудности с закреплением на новых позициях, что частично позволило Украине провести контрнаступление на юге Украины в феврале 2026 года.

