ВСУ устроили адские сутки россиянам: Генштаб раскрыл потери
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 1307540 личного состава и значительное количество военной техники.
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1040 российских оккупантов. Общие потери врага в войне составили 1 307 540 человек
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.04.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 307 540 (+1 040) человек
танков — 11 847 (+1)
боевых бронированных машин — 24 370 (+2)
артиллерийских систем — 39 689 (+64)
РСЗО — 1 724 (+1)
средств ПВО — 1 341
самолетов — 435
вертолетов — 350
БпЛА оперативно-тактического уровня — 227 539 (+2 238)
крылатых ракет — 4 517
кораблей/катеров — 33
подводных лодок — 2
автомобильной техники и автоцистерн — 88 332 (+229)
специальной техники — 4 119 (+2)
Ранее главком Александр Сырский сообщил, что ВСУ возобновили контроль над 480 кв. км территории в двух областях Украины.
Аналитики отмечают, что российские войска продолжают нести потери личного состава и все больше полагаются на плохо обученную и недостаточно оснащенную пехоту для достижения успехов. Россияне также перешли к тактике инфильтрации для достижения успехов по всему фронту, но в последнее время испытывают трудности с закреплением на новых позициях, что частично позволило Украине провести контрнаступление на юге Украины в феврале 2026 года.