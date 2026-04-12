ВСУ устроили адские сутки россиянам: Генштаб раскрыл потери

Потери российской оккупационной армии продолжают расти: враг активно теряет технику и вооружение.

Анастасия Павленко
Оккупанты

© Associated Press

По состоянию на 12 апреля 2026 года ВСУ ликвидировали 1 311 180 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1070 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.04.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 311 180 (+1 070)

  • танков — 11 859 (+8)

  • боевых бронированных машин — 24 384 (+3)

  • артиллерийских систем — 39 871 (+73)

  • РСЗО — 1 727 (+1)

  • средства ПВО — 1 345 (+1)

  • самолетов — 435

  • вертолетов — 350

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 233 866 (+2 081)

  • крылатые ракеты — 4 517

  • корабли / катера — 33

  • подводные лодки — 2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 88 914 (+216)

  • специальная техника — 4 121

Ранее главком Александр Сырский сообщил, что ВСУ возобновили контроль над 480 кв. км территории в двух областях Украины.

