ВСУ устроили адские сутки россиянам: Генштаб раскрыл потери
Потери российской оккупационной армии продолжают расти: враг активно теряет технику и вооружение.
По состоянию на 12 апреля 2026 года ВСУ ликвидировали 1 311 180 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1070 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.04.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 311 180 (+1 070)
танков — 11 859 (+8)
боевых бронированных машин — 24 384 (+3)
артиллерийских систем — 39 871 (+73)
РСЗО — 1 727 (+1)
средства ПВО — 1 345 (+1)
самолетов — 435
вертолетов — 350
БпЛА оперативно-тактического уровня — 233 866 (+2 081)
крылатые ракеты — 4 517
корабли / катера — 33
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 88 914 (+216)
специальная техника — 4 121
Ранее главком Александр Сырский сообщил, что ВСУ возобновили контроль над 480 кв. км территории в двух областях Украины.